Стало известно, когда российские подлодки получат гиперзвуковой «Циркон»

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» для российских подлодок могут быть поставлены на вооружение Военно-морского флота в 2025 году. Ожидается, что они поступят вместе со штатным носителем — АПЛ проекта 885М «Пермь» изменённой конструкции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее в Белом море прошли успешные испытания ракеты, пуск производился с фрегата «Адмирал Горшков».

Государственные испытания «Циркона» для АПЛ ориентировочно завершатся в 2025 году. В них примет участие первый штатный носитель «Цирконов» — «Пермь». Тогда же планируется, что лодка вместе с ракетами поступит на вооружение ВМФ России, — приводит агентство слова источника.

В Реутовском НПО машиностроения (разработчик и производитель «Циркона», входит в КТРВ) не стали комментировать эту информацию.

Как сообщалось ранее, лётно-конструкторские испытания «Циркона» с подлодки «Пермь» проекта 885М изменённой конструкции должны возобновиться в 2024 году. В октябре состоялось два успешных испытательных пуска. Сейчас на ПО «Севмаш» строится шесть АПЛ проекта 885М. Головные подлодки проектов 885 и 885М — «Северодвинск» и «Казань» — уже находятся в составе ВМФ РФ. Первая серийная субмарина проекта 885М «Новосибирск» завершает испытания и планируется к передаче флоту до конца этого года.

В конце ноября новая ракета, выпущенная из Белого моря по морской мишени на удалении более 400 км, успешно поразила цель. Испытательный пуск был произведён с фрегата «Адмирал Горшков». Этот эпизод стал завершающим в данном цикле испытаний гиперзвукового ракетного оружия.