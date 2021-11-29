Новый этап испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершился в Белом море

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В авиационные части ВКС РФ поступят новые самолёты с гиперзвуковым оружием. Они встанут на боевое дежурство в 2022 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

По словам Юдина, 2022 год объявлен в авиационных воинских частях ВКС годом лётной подготовки, а для противовоздушной, противоракетной обороны и космических войск — годом боевого дежурства. Также нам предстоит поставить...