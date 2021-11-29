Новый этап испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершился в Белом море
Ксения Голуб
Ксения Голуб
14:52, 29 ноября 2021
Фрегат «Адмирал Горшков»Фото: MOD Russia/via Global Look Press
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Гиперзвуковая ракета «Циркон», выпущенная из Белого моря по морской мишени на удалении более 400 км, успешно поразила цель. Испытательный пуск был произведён с фрегата «Адмирал Горшков», сообщили журналистам в Минобороны России. Этот эпизод стал завершающим в данном цикле испытаний гиперзвукового ракетного оружия. На данный момент известно о том, что ракеты «Циркон» в скором времени будут производиться для ВМФ России.
Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 км. По данным объективного контроля, полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена, — рассказали в министерстве.
В военном ведомстве подчеркнули, что для обеспечения стрельб и закрытия района привлекались корабли и морская авиация Северного флота.
Предыдущая испытательная стрельба по морской мишенной позиции была успешно выполнена экипажем данного фрегата две недели назад, — напомнили в Минобороны РФ.
По сведениям ТАСС, полученным из закрытых источников, Реутовское НПО машиностроения начало подготовку к выполнению контракта по серийному изготовлению крылатых ракет «Циркон» для ВМФ России.
Ранее Минобороны РФ сообщило об успешном испытательном пуске ракеты «Циркон» с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» по надводной цели в Белом море 18 ноября.
По мнению американского капитана ВМС США в отставке Джерри Хендрикса, авианосцы США имеют уязвимость, которая делает их беспомощными против новых ракет России и Китая с большой дальностью полёта. Корабли не могут близко подойти к берегу, обороняемому таким оружием, заявил бывший военный в статье, опубликованной Wall Street Journal.