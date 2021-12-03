В США объяснили, почему Крым перестал быть украинским

Научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая заявила об ошибке Киева, которая стоила ему в 2014 году потери территорий. Тогда Крым был потерян из-за большого желания Украины вступить в Европейский союз, подчеркнула она в статье, опубликованной журналом National Interest.

[Крым вернулся в состав России] из-за возможности активной интеграции Украины в Европейский союз после парафирования соглашения об ассоциации страны с ЕС, — уверена аналитик.

Снеговая также обратила внимание, что семь лет «красная линия», которую очертили в Москве, не была связана с вероятным вступлением Киева в НАТО.

Вряд ли есть вариант, предполагающий независимое существование Украины, который удовлетворил бы Кремль, — считает Снеговая.

Она допустила, что аппетиты Кремля со временем будут расти.

Ранее стало известно, что Украина в 2014 году добровольно отдала Москве Крым и черноморский флот, заявил бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн. Перестать зависеть от России Киеву мешают привычки, к которым можно отнести коррупцию и некомпетентность, отметил он.