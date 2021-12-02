Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн заявил, что Украина в 2014 году добровольно отдала Москве Крым и черноморский флот. Перестать зависеть от России Киеву мешают привычки, к которым можно отнести коррупцию и некомпетентность, отметил он в статье, опубликованной журналом Newsweek.

Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот, — подчеркнул Коэн.

По его мнению, в настоящее время Москва «усиливает давление» на Киев благодаря «сосредоточению войск» на границе. Также Россия якобы использует энергетическую зависимость Украины, считает Коэн.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие в Крыму сами предложили российским военным взять регион под контроль. Они опасались, что иначе полуостров захватят войска НАТО, которые уже «готовились разместить там казармы». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, президент России Владимир Путин «настаивал на юридическом решении проблемы».