Лукашенко: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым от НАТО

Украинские военнослужащие в Крыму сами предложили российским военным взять регион под контроль. Они опасались, что иначе полуостров захватят войска НАТО, которые уже «готовились разместить там казармы». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт РИА Новости.

Украинские военнослужащие вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено, — сказал Лукашенко.

По его словам, президент России Владимир Путин «настаивал на юридическом решении проблемы». Лукашенко отметил, что «заранее было договорено»: Крым нужно спасать. И Путин настоял на референдуме. Поэтому полуостров вошёл в состав России без единого выстрела.

Крым стал российским после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав Российской Федерации.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о планах посетить Крым и признать его российским. Политик отметила, что США обеспокоены таким пожеланием белорусского лидера.

Лукашенко до этого заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он отметил, что когда отправится на полуостров, то это будет означать, что республика признала его российским. Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что крымчане ждут визита белорусского лидера, с которым начнётся развитие совместных проектов.