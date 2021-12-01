Слова Лукашенко о посещении Крыма вызвали беспокойство в США

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о планах посетить Крым и признать его российским. Политик отметила, что США обеспокоены таким пожеланием белорусского лидера. Её слова приводит РИА Новости.

Не менее нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошел даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но только усугубляя ситуацию, — сказала Нуланд в ходе Киевского форума по безопасности.

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он отметил, что когда отправится на полуостров, то это будет означать, что республика признала его российским. Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что крымчане ждут визита белорусского лидера, с которым начнётся развитие совместных проектов.

В ответ министр иностранных Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в Киеве оценят действия Лукашенко относительно Крыма, а не его слова. В Кремле, комментируя слова Лукашенко о признании Крыма российским, заявили, что считают это решение очень важным.