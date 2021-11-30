Кулеба пригрозил Лукашенко после слов о признании Крыма российским

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве оценят действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова. Дипломат отметил, что, если Минск действительно признает полуостров российским, на Украине станут действовать «по полной программе», сообщает «Укринформ».

Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия, — подчеркнул Кулеба.

Он назвал непоправимым ударом по украинско-белорусским отношениям возможное признание Минском «незаконной оккупации Крыма Россией». Дипломат предупредил президента Белоруссии, что в этом случае Киев будет действовать жёстко.

Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание, — пояснил министр.

Ранее стало известно, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Об этом заявил 30 ноября Александр Лукашенко. По его словам, когда он отправится на полуостров, это будет означать, что республика признала его российским.