В Крыму заявили о важности визита Лукашенко

Крымчане ждут визита президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, с визитом начнётся развитие совместных проектов, сообщает РИА Новости.

Публичную реакцию президента Белоруссии на приглашение в Крым мы видели, теперь ждём. Убеждён, это произойдёт и даст старт совместным проектам, которые нужны и нам, и гражданам дружественной Белоруссии, — подчеркнул политик.

Лукашенко следовало посетить полуостров ещё в 2014 году, считает глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук. По его мнению, наконец-то белорусский лидер отошёл от политики двойных стандартов и теперь действует как настоящий союзник России.

В Крыму всегда воспринимали Белоруссию как одну из дружественных республик. Это братский народ наряду с украинским. Белорусы всегда любили приезжать в Крым на отдых, — отметил Форманчук.

Он уточнил, что белорусская продукция пользуется в Крыму хорошим спросом. После визита Лукашенко новый импульс получит развитие экономических отношений, считает Форманчук.

Ранее стало известно, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Об этом заявил Александр Лукашенко. По его словам, когда он отправится на полуостров, это будет означать, что республика признала его российским.