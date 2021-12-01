В Кремле назвали важным заявление Лукашенко о Крыме

В Кремле считают очень важным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре является российским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Ранее белорусский лидер отметил, что когда отправится в Крым, то это будет означать, что республика признала полуостров российским.

Песков отметил, что сейчас не самое лучшее время для поездок.

Но у меня нет сомнений , что в подходящий момент два президента договорятся и съездят в Крым. Конечно, очень важное вчера было сделано заявление президентом Лукашенко, что Крым де-факто и де-юре является российским, — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он отметил, что когда отправится на полуостров, то это будет означать, что республика признала его российским. Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что крымчане ждут визита белорусского лидера, с которым начнётся развитие совместных проектов.

В ответ министр иностранных Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в Киеве оценят действия Лукашенко относительно Крыма, а не его слова. Дипломат отметил, что если Минск действительно признает полуостров российским, то на Украине станут действовать «по полной программе».