В США назвали жизненно важным саммит Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/b06d04a6-9dfc-11eb-8035-96000091f725_660.jpg Джо Байден, Владимир Путин Фото: REUTERS

Проведение саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом жизненно важно, чтобы остановить эскалацию напряжённости. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, который прошёл сразу после введения санкций против Москвы.

Мы дали понять, что стремимся к стабильным и предсказуемым отношениям в дальнейшем. Президент Байден поговорил с президентом Путиным ранее на этой неделе и непосредственно передал ему это. <...> Мы считаем, что в ближайшие месяцы будет жизненно важно для двух лидеров встретиться и обсудить весь спектр вопросов двусторонних отношений, — цитирует американского чиновника ТАСС.

По его словам, лидеры России и США ответственны встретиться для поиска эффективного способа двигаться дальше, а также остановить какой-либо цикл эскалации, чтобы он не вышел из-под контроля.

13 апреля Владимир Путин и Джо Байден провели второй телефонный разговор после вступления главы Белого дома в должность. Американский лидер предложил российскому лидеру провести в ближайшие месяцы встречу в третьей стране. При этом через некоторое время в США заявили, что не изменят планов по оказанию давления на Россию.

Как писал NEWS.ru, 15 апреля Джо Байден ввёл санкции против России. Он пояснил, что это связано с «чрезвычайной угрозой» национальной безопасности, которая исходит от Москвы. Председатель комитета Государственной думы Леонид Слуцкий заявил, что новые санкции фактически девальвируют конструктивный тон беседы Путина и Байдена. По его словам, на таком фоне сложно говорить о перспективах встречи двух лидеров.