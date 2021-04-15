Байден пояснил, чем вызваны новые санкции против РФ

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Президент США Джо Байден заявил, что подписанный им указ о введении ограничений в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации вызван «чрезвычайной угрозой» национальной безопасности, которая исходит от Москвы.

Вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства Российской Федерации, в частности попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических институтов в США и странах — союзниках и партнёрах, представляет собой нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов, — цитирует пресс-служба Белого дома заявление президента США.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил , что президент США видит необходимость встретиться с российским лидером, чтобы обсудить все проблемы, «с которыми сталкиваются российско-американские отношения», и не обострять далее ситуацию.

Как писал NEWS.ru, Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Об этом в четверг, 15 апреля, сообщили представители Белого дома.

Согласно документу, Штаты высылают десять российских дипломатов. Кроме того, США запрещают американским фирмам заниматься прямым приобретением российских долговых обязательства, выпущенных ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Также Вашингтон признаёт ответственной за кибератаку СВР.

Американский Минфин, в свою очередь, ввёл санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы. К тому же США ввели санкции против пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и в отношении глав управлений ФСБ и СК по полуострову.