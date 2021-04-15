Байден ввёл новые санкции против России

https://static.news.ru/photo/7f71ed6a-9de5-11eb-8e6a-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: AP/Pool/ABACA Andrew Harnik /Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Об этом в четверг, 15 апреля, сообщили представители Белого дома.

Ранее стало известно, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против России. В частности, речь идёт о том, что 12 российских дипломатов будут высланы. Кроме того, меры будут приняты в отношении 12 граждан России, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с недоказанным вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, которые тоже приписывают Москве.

В четверг появилось официальное объявление о введении новых антироссийских санкций. Согласно документу, обнародованному на сайте Белого дома, Штаты высылают десять российских дипломатов. Кроме того, США запрещают американским фирмам заниматься прямым приобретением российских долговых обязательства, выпущенных ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Также Вашингтон признаёт ответственной за кибератаку СВР. Американский Минфин, в свою очередь, санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных со вмешательством в выборы. К тому же, США ввели санкции против пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и в отношении в глав управлений ФСБ и СК по полуострову.

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия осуждает новые санкционные устремления США. Москва будет отвечать на вводимые ограничительные меры по принципу взаимности с целью обеспечения собственных интересов наилучшим образом. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.