Байден ввёл новые санкции против России

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Об этом в четверг, 15 апреля, сообщили представители Белого дома.
Ранее стало известно, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против России. В частности, речь идёт о том, что 12 российских дипломатов будут высланы. Кроме того, меры будут приняты в отношении 12 граждан России, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с недоказанным вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, которые тоже приписывают Москве.
В четверг появилось официальное объявление о введении новых антироссийских санкций. Согласно документу, обнародованному на сайте Белого дома, Штаты
Также Вашингтон признаёт ответственной за кибератаку СВР. Американский Минфин, в свою очередь, санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных со вмешательством в выборы. К тому же, США ввели санкции против пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и в отношении в глав управлений ФСБ и СК по полуострову.
Как ранее передавал NEWS.ru, Россия осуждает новые санкционные устремления США. Москва будет отвечать на вводимые ограничительные меры по принципу взаимности с целью обеспечения собственных интересов наилучшим образом. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.