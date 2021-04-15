Кремль осудил новые санкционные устремления Вашингтона

https://static.news.ru/photo/7186847a-9dd3-11eb-92c5-96000091f725_660.jpg

Россия осуждает новые санкционные устремления США. Москва будет отвечать на вводимые ограничительные меры по принципу взаимности с целью обеспечения собственных интересов наилучшим образом. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против России. В частности, речь идёт о том, что 12 российских дипломатов будут высланы. Кроме того, меры будут приняты в отношении 12 граждан России, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с недоказанным вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, которые тоже приписывают Москве.

Как отметил Песков, вероятно, что информация о новых ограничительных мерах является вероятным «сливом», попавшим в СМИ, Однако, по мнению чиновника, «дыма без огня не бывает». Пока же Кремль не собирается что-то комментировать по газетным заметкам. Москва дождётся тех или иных решений официального Вашингтона. Как сказал пресс-секретарь президента, в отношениях с США не хотелось бы действовать по ленинской схеме «шаг вперёд — два шага назад».

Он подчеркнул, что сообщения о возможных новых санкциях не способствуют организации встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена.

Двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать. Этот вопрос по-прежнему находится в стадии анализа. Речь идёт о запланированном на следующую неделю климатическом саммите, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, если США введут новые санкции в отношении РФ и вышлют российских дипломатов, со стороны Москвы последует зеркальный ответ по соответствующим позициям. Об этом в четверг, 15 апреля, в разговоре с журналистами заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.