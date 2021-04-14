В Совфеде пообещали ответить США на высылку российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/a5fb5518-9dc0-11eb-8349-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если США введут новые санкции в отношении РФ и вышлют российских дипломатов, со стороны Москвы последует зеркальный ответ по соответствующим позициям. Об этом в четверг, 15 апреля, в разговоре с журналистами заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее стало известно, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против России. В частности, речь идёт о том, что 12 российских дипломатов будут высланы.

Кроме того, меры будут приняты в отношении 12 граждан России, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с недоказанным вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, которые тоже приписывают Москве.

Как отметил Джабаров, РФ не оставит без ответа санкции, которые готовятся ввести Штаты. Если российские дипломаты будут высланы, Москва ответит соответствующей высылкой.

Окончательное решение по этому вопросу принимает руководство страны, — цитирует сенатора РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, американское правительство собирается выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка. Сотрудники дипмиссии должны будут покинуть страну за 30 дней. Решение может быть объявлено в четверг.