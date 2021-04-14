США вышлют российских дипломатов из Нью-Йорка и Вашингтона

https://static.news.ru/photo/c700d476-9db7-11eb-9cfc-96000091f725_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американское правительство собирается выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка. Сотрудники дипмиссии должны будут покинуть страну за 30 дней.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

До этого стало известно, что Вашингтон готовит пакет санкций против России, в том числе он собирается выслать 12 российских дипломатов.

Также меры будут приняты в отношении 12 россиян, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с недоказанным вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, которые тоже приписывают России.

США могут объявить о санкциях уже в четверг.

На информации о грядущих ограничительных мерах против госдолга на Московской Бирже рухнул рубль. Доллар прибавил больше 1,6 рубля (теперь стоит 77,47 рубля), писал NEWS.ru. Евро при этом подорожал до 92,69 рубля, прибавив 1,75 рубля к закрытию среды.

Россия неоднократно опровергала выводы американцев о своей причастности к кибератаке через ПО SolarWinds. Также на самом высоком уровне говорилось о непричастности к вмешательству в выборы в США.