Рубль рухнул на ожидании санкций против госдолга России

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Рубль сильно уступил доллару и евро на Московской Бирже утром в четверг на новостях о том, что США намерены ввести санкции против госдолга России. Причём он потерял даже те позиции, на которых находился до телефонной беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Доллар прибавил сразу 1,6 рубля и вырос до 77,47 рубля. Евро при этом подорожал до 92,69 рубля, прибавив 1,75 рубля к закрытию среды.

Ранее американская пресса сообщила о грядущих санкциях США против России за вмешательство в президентские выборы.

Санкции должны быть глубже, чем предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы, они должны быть нацелены на суверенный долг страны, — писал The New York Times.

Также уже в четверг, 15 апреля, Вашингтон может объявить о новых санкциях против России. Они коснутся 10 российских дипломатов, 12 россиян и 20 организаций из РФ, сообщало агентство Bloomberg.

Россия ранее неоднократно опровергала выводы американцев о своей причастности к кибератаке через ПО SolarWinds. Также на самом высоком уровне говорилось о непричастности к вмешательству в выборы в США, писал NEWS.ru.