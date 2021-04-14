NYT: США введут санкции против суверенного долга РФ

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Газета New York Times со ссылкой на источники сообщает , что новые санкции США против Москвы будут направлены против суверенного долга России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Штаты намерены ввести новые персональные санкции против 12 россиян и 20 российских организаций. Кроме того, планируется высылка 10 дипломатов. Причиной принимаемых мер является приписываемая Москве деятельность по вмешательству в американские выборы и кибератака через компанию SolarWinds. Предполагается, что о принимаемых мера может быть объявлено уже в четверг, 15 апреля.

В свою очередь Wall Street Journal, также ссылаясь на источники, пишет о том, что президент США Джо Байден планирует издать указ о расширении запрета на торговые операции американских банков с государственными долговыми обязательствами России.

Совместное заявление ФБР и ряда американских структур о том, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds стоит Россия, было опубликовано в начале января 2021 года. Предположительно, целью атаки было получение разведданных.

Москва заявила о непричастности к данному инциденту.

Ранее США назвали Россию главной угрозой в киберпространстве. Спецслужбы США выразили уверенность, что Россия считает кибератаки «приемлемым вариантом для сдерживания противников, контролирования эскалации и осуществления конфликтов». Об этом писал NEWS.ru.