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NYT: США введут санкции против суверенного долга РФ

07:29, 15 апреля 2021
Фото: pixabay.com

Газета New York Times со ссылкой на источники сообщает, что новые санкции США против Москвы будут направлены против суверенного долга России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Штаты намерены ввести новые персональные санкции против 12 россиян и 20 российских организаций. Кроме того, планируется высылка 10 дипломатов. Причиной принимаемых мер является приписываемая Москве деятельность по вмешательству в американские выборы и кибератака через компанию SolarWinds. Предполагается, что о принимаемых мера может быть объявлено уже в четверг, 15 апреля.

В свою очередь Wall Street Journal, также ссылаясь на источники, пишет о том, что президент США Джо Байден планирует издать указ о расширении запрета на торговые операции американских банков с государственными долговыми обязательствами России.

Совместное заявление ФБР и ряда американских структур о том, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds стоит Россия, было опубликовано в начале января 2021 года. Предположительно, целью атаки было получение разведданных.

Москва заявила о непричастности к данному инциденту.

Ранее США назвали Россию главной угрозой в киберпространстве. Спецслужбы США выразили уверенность, что Россия считает кибератаки «приемлемым вариантом для сдерживания противников, контролирования эскалации и осуществления конфликтов». Об этом писал NEWS.ru.

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