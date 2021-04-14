NYT: США введут санкции против суверенного долга РФ

Газета New York Times со ссылкой на источники
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Штаты намерены ввести новые персональные санкции против 12 россиян и 20 российских организаций. Кроме того, планируется высылка 10 дипломатов. Причиной принимаемых мер является приписываемая Москве деятельность по вмешательству в американские выборы и кибератака через компанию SolarWinds. Предполагается, что о принимаемых мера может быть объявлено уже в четверг, 15 апреля.
В свою очередь Wall Street Journal, также ссылаясь на источники,
Совместное заявление ФБР и ряда американских структур о том, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds стоит Россия, было опубликовано в начале января 2021 года. Предположительно, целью атаки было получение разведданных.
Москва заявила о непричастности к данному инциденту.
Ранее США назвали Россию главной угрозой в киберпространстве. Спецслужбы США выразили уверенность, что Россия считает кибератаки «приемлемым вариантом для сдерживания противников, контролирования эскалации и осуществления конфликтов». Об этом писал NEWS.ru.