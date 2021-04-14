США готовят санкции против 10 дипломатов, 12 граждан и 20 компаний России

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Уже в четверг, 15 апреля, Вашингтон может объявить о новых санкциях против России. Они коснутся 10 российских дипломатов, 12 россиян и 20 организаций из РФ.

Как сообщило агентство Bloomberg, причиной очередного пакета ограничительных мер стали подозрения в том, что российская сторона якобы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также якобы вмешивалась в выборы президента США.

Россия ранее неоднократно опровергала выводы американцев о своей причастности к кибератаке через ПО SolarWinds. Также на самом высоком уровне говорилось о непричастности к вмешательству в выборы в США.

Источники издания утверждают, что власти Соединённых Штатов намерены выслать из страны российских официальных лиц и дипломатов.

Пока ни Белый дом, ни Минюст или Госдеп не комментируют эту информацию.

Ранее NEWS.ru писал, что посла США в РФ предупредили об ответной реакции в случае новых санкций. Джона Салливана пригласили к помощнику президента РФ Юрию Ушакову и дали понять, что если Вашингтон введёт новые санкции, то Москва отреагирует «самым решительным образом».