Посла США в РФ предупредили об ответной реакции в случае новых санкций

https://static.news.ru/photo/af12b1b2-9cff-11eb-872f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Посла США в России Джона Салливана пригласили к помощнику президента РФ Юрию Ушакову и дали понять, что если Вашингтон введёт новые санкции, то Москва отреагирует «самым решительным образом».

В ходе беседы было сказано, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом, — сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.

Новая администрация США уже ввела против РФ несколько пакетов ограничений из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. В Белом доме неоднократно заявляли, что эти меры — только начало и за ними последуют новые санкции.

Ранее президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры стран обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и глобальной повестки, Байден также предложил Путину провести встречу в рамках саммита на территории третьей страны.

Как писал NEWS.ru, новость о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена является глобальной по своим масштабам, значимости и перспективам. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, преуменьшать проблемы в отношениях между странами было бы неправильно, но при наличии форматов для их обсуждения, для сближения позиций или лучшего понимания намерений друг друга, что уже не мало. Косачев отметил, что сегодняшний диалог двух лидеров отличается от предыдущего взаимной готовностью к обсуждению накопившихся противоречий.