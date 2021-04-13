Косачев назвал глобальной новость о возможной встрече Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/480d48c8-9c88-11eb-adf4-96000091f725_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Новость о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена является глобальной по своим масштабам, значимости и перспективам. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Самое главное — возможная личная встреча в ближайшие месяцы, а также поручения ведомствам и помощникам её основательно готовить. Это новость не только дня. Это новость глобального уровня и по масштабам, и по значимости, и по перспективам. Впереди труднейшая работа, — написал сенатор на своей странице в Facebook.

По его мнению, преуменьшать проблемы в отношениях между странами было бы неправильно, но при наличии форматов для их обсуждения, для сближения позиций или лучшего понимания намерений друг друга, что уже не мало. Косачев отметил, что сегодняшний диалог двух лидеров отличается от предыдущего взаимной готовностью к обсуждению накопившихся противоречий.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры стран обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и глобальной повестки, Байден также предложил Путину провести встречу в рамках саммита на территории третьей страны.

Как сообщал NEWS.ru, предложение президента США Джо Байдена встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным вызвало укрепление российской валюты. Доллар потерял больше 1%.