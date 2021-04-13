Рубль резко укрепился на новостях о разговоре Байдена и Путина

https://static.news.ru/photo/6b615e4a-9c6f-11eb-9455-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Предложение президента США Джо Байдена встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным вызвало укрепление российской валюты. Доллар потерял больше 1%.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи 13 апреля снизился на 42,11 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 76,958 рубля за доллар. Цена последней сделки к этому моменту составила 76,20 рубля за доллар, уточняет ТАСС.

Ранее мартовские высказывания Байдена остановили укрепление рубля, поскольку они повысили градус санкционной риторики и риски введения реальных ограничений США против РФ.

Как писал NEWS.ru, Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит. Главы государств, по мысли американского лидера, должны обсудить в ходе встречи полный спектр вопросов двусторонних отношений.