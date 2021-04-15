Слуцкий прокомментировал новые санкции США против России

https://static.news.ru/photo/d92eeb60-9dee-11eb-a789-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: vk.com/leonid__slutsky

Новые санкции Вашингтона, объявленные вскоре после разговора президентов России и США, фактически девальвируют конструктивный тон этой беседы. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы Леонид Слуцкий.

Ранее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден предложил главе России Владимиру Путину провести в ближайшие месяцы саммит. Главы государств, по мысли американского лидера, должны обсудить в ходе встречи полный спектр вопросов двусторонних отношений.

Слуцкий констатировал, что «новые санкции Вашингтона, введённые через несколько дней после телефонного разговора президентов России и США по инициативе американской стороны, фактически девальвируют конструктивный тон этой беседы».

Рестрикции стали ещё одним — и очень серьёзным — шагом к деградации российско-американских взаимоотношений. На таком фоне, как уже говорили представители Кремля, сложно говорить о перспективах встречи Владимира Путина и Джо Байдена, — цитирует его ТАСС.

Слуцкий добавил, что высылая российских дипломатов, «Вашингтон вынуждает нас на ответные действия». По его словам, так принято в дипломатической практике.

Он также назвал претензии США «откровенным бредом». По его словам, американская администрация не собирается сворачивать линию на конфронтацию с Россией по любому, даже надуманному поводу.

15 апреля Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Речь идёт о том, что 12 российских дипломатов будут высланы. Кроме того, меры будут приняты в отношении 12 граждан России, 20 российских организаций.

Кроме физических и юридических лиц вводятся санкции против госдолга России. Это сообщение вызвало снижение курса рубля по отношению к мировым валютам, писал NEWS.ru.