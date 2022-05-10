В США хотят отменить пошлины на ввоз товаров из Китая Представитель Белого дома Псаки заявила об отмене пошлин на ввоз товаров из Китая

usa / Фото Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США допускает отмену таможенных пошлин на некоторые товары из Китая, поскольку они являются неконструктивными. Она добавила, что в настоящее время представителями Вашингтона на торговых переговорах с КНР проводится анализ таможенных пошлин. Представитель Байдена при этом призвала не «рассматривать» этот процесс в контексте российско-китайских отношений, пишут «Известия».

Мы рассматриваем их через призму того, как они влияют на промышленность здесь, в США. Мы считаем, что некоторые из них не были конструктивными и нанесли вред, — рассказала Псаки.

Несмотря на отмену пошлин, пресс-секретарь отметила, что Вашингтон внимательно следит за действиями Пекина в отношении России.

Американский президент Джо Байден ранее подписал закон о ленд-лизе для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. В конгрессе рассчитывают, что одобренный обеими палатами закон упростит и ускорит оказание военной помощи Киеву. Отмечается, что законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином. Закон разрешает президенту США в 2022 и 2023 годах дать указание администрации «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы» для «повышения обороноспособности» этих стран.