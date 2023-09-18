В Совфеде отреагировали на возможные изменения в Совете Безопасности ООН Сенатор Джабаров: новые участники в составе СБ ООН не должны иметь право вето

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

Планы по расширению состава Совбеза ООН не должны означать, что новые страны-участницы также должны иметь право вето, заявил в комментарии NEWS.ru сенатор, член международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. В противном случае, по его словам, в международной организации не сможет быть принято ни одно решение.

Если речь идет об увеличении числа непостоянных членов Совета Безопасности ООН, то это абсолютно нормально, так как многие страны имеют полное право туда войти. Также возможно расширение и числа постоянных членов Совбеза, но исключительно без права вето. Потому что если право вето будет размазано между 10–15 странами, ни одно решение в таком Совбезе принято не будет, — сказал Джабаров.

Он отметил, что и сейчас решения в Совбезе ООН принимаются с огромным трудом — Россия и Китай выступают с одной позицией, а США, Великобритания и Франция — с другой. При этом Джабаров заявил, что Париж и вовсе случайно оказался в составе ООН.

Франция вообще случайный член Совета Безопасности ООН. И стала там постоянным членом только благодаря Сталину, который сделал из Франции страну-победительницу во Второй мировой войне, которой она, конечно же, не являлась. Но тема действительно достаточно интересная, и я думаю, что ее в том числе будет поднимать Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН, — заявил Джабаров.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден планирует поднять вопрос о внесении изменений в Совет Безопасности ООН. Американский лидер выступит с этой темой на Генеральной Ассамблее ООН.