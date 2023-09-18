Байден захотел внести изменения в СБ ООН Белый дом: Байден поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН

Фото: White House/Global Look Press

Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует поднять вопрос о внесении изменений в Совет Безопасности ООН, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью британской газете Telegraph. Американский лидер выступит на Генеральной Ассамблее ООН.

Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе — мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета Безопасности ООН, — ответил Кирби на вопрос, считает ли администрация США, что СБ ООН больше не отвечает своей цели.

Американские власти считают, что Совбез организации должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». Байден поддержал бы включение в СБ большего числа членов, отметил Кирби.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров выступит на дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, запланированной на 19–26 сентября. Министр также примет участие в ряде встреч. РФ будет отстаивать свои принципы, следующие из Концепции внешней политики. В частности, страна выступит за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств. МИД РФ обещает также прилагать усилия для построения «подлинно справедливого и демократичного полицентричного миропорядка».