Лавров будет отстаивать в ООН принципиальные подходы России Глава МИД России Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН 19–26 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров выступит на дискуссии Генеральной ассамблеи ООН, запланированной на 19–26 сентября, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ. Министр также примет участие в ряде встреч. РФ будет отстаивать свои принципы, следующие из Концепции внешней политики.

С. В. Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, которая пройдет с 19 по 26 сентября, а также примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. <...> Российская сторона будет отстаивать свои принципиальные подходы, закрепленные в принятой в марте сего года обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В частности, страна выступит за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств. МИД РФ обещает также прилагать усилия для построения «подлинно справедливого и демократичного полицентричного миропорядка».

Российская сторона с союзниками из стран Глобального Юга также будет противодействовать неоколониализму, одна из форма которого — западные санкции, заверили в министерстве.

Ранее сенатор Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Организация Объединенных Наций нуждается в реформировании, чтобы принятые ею решения неукоснительно выполнялись всеми странами. По его мнению, также важно количественное расширение Совета Безопасности ООН, которое учитывало бы интересы всех стран.