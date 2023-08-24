В России озвучили предложения по реформированию ООН Сенатор Карасин высказался за расширение Совбеза ООН в интересах всех стран

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Организация Объединенных наций нуждается в реформировании, чтобы принятые ею решения неукоснительно выполнялись всеми странами, заявил в беседе с Lenta.ru сенатор Совета Федерации Григорий Карасин. По его мнению, также важно количественное расширение Совета безопасности ООН, которое учитывало бы интересы всех стран.

Надо работать в плане количественного расширения Совбеза ООН с тем, чтобы были учтены интересы всех континентов и всех стран, включая Ближний Восток, Африку. Также необходимо добиваться того, чтобы принятые решения выполнялись всеми членами. Потому что сейчас мы видим, что принимаются решения Совбеза, Генассамблеи, а целый ряд государств, относящихся к так называемому коллективному Западу, игнорирует эти решения, исходя из собственных национальных интересов, — пояснил сенатор.

Он также подчеркнул, что расширение БРИКС придает этой организации новый статус и новое качество с возможностями более полно отстаивать интересы своих участников на международной арене, при этом не конкурируя с другими международными объединениями.

Надо понимать, что БРИКС не собирается выступать соперником и конкурентом других международных объединений. Речь не о конкуренции, а о спокойном обсуждении и принятии решений по развитию международного сообщества, — подчеркнул политик.

Ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что присоединившиеся к БРИКС новые страны, богатые ресурсами и опытом выживания в условиях санкций, сделают объединение влиятельным конкурентом коллективному Западу. Таким образом эксперт прокомментировал решение о принятии в ряды организации в 2024 году Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.