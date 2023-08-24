Станкевич назвал БРИКС+ влиятельным конкурентом Западу

Фото: Zhang Yudong/XinHua/Global Look Press

Присоединившиеся к БРИКС новые страны, богатые ресурсами и опытом выживания в условиях санкций, сделают объединение влиятельным конкурентом коллективному Западу, заявил в беседе с «360» политолог Сергей Станкевич. Таким образом эксперт прокомментировал принятое на саммите БРИКС в Йоханнесбурге решение о вступлении в организацию в 2024 году Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

Два нефтяных гиганта — ОАЭ и Саудовская Аравия — усилят и энергетические, и финансовые активы БРИКС. Что касается Египта и Аргентины, то тем самым укрепляется представительство двух важнейших континентов — Африки и Южной Америки, — подчеркнул Станкевич.

Кроме того, по его словам, ценным участником БРИКС станет Иран, который обладает не только крупными запасами нефти и газа, но и уникальным опытом многолетнего выживания в условиях жестких западных санкций. Как отметил политолог, это может быть полезным, потому что Запад не смирится с созданием и расширением такого мощного геополитического конкурента.

Аналитик пояснил, что расширение блока инициировал Китай, заинтересованный в перенаправлении торговой и инвестиционной активности с тех рынков, где его ограничили санкциями. Пока же главными торговыми партнерами КНР остаются США и Евросоюз.

По прогнозу политолога, БРИКС+ станет экономическим и геополитическим локомотивом незападного мира и повлияет на всю систему международных отношений.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал расширение БРИКС важным шагом формирования справедливого мира. По его словам, организация формируется как центр мировой политики для обеспечения многополярности.