В ГД назвали расширение БРИКС важным шагом формирования справедливого мира Депутат Новиков назвал расширение БРИКС шагом формирования справедливого мира

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Сирил Рамафоса на саммите БРИКС в Йоханнесбурге

Расширение БРИКС является важным шагом формирования справедливого мира, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Россия поддерживала это решение, поскольку организация формируется как центр мировой политики для обеспечения многополярности.

Были разные точки зрения, в частности, что активное расширение может размыть возможности организации, но поскольку БРИКС формировался как центр влияния, силы, выработки тенденции в мировой политики, не откликаться на запросы стран, которые хотели пополнить организацию, было бы странно. Я думаю, подан хороший сигнал. БРИКС формируется как центр мировой политики, которая должна обеспечить многополярность. Это важный шаг формирования справедливого мира, потому что наличие гегемона уже означает, что международные отношения не базируются на равноправии и суверенитете, — отметил Новиков.

Депутат добавил, что сейчас состав довольно широк и уже сформированы правила по дальнейшему вступлению других возможных членов. Новиков считает, что объединение БРИКС намерено твердо отстаивать свои принципы, которые полностью согласуются с нормами, правилами и идеалами Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, их членство начнется 1 июня 2024 года. Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил NEWS.ru, что расширение организации является очень хорошей новостью, так как за последние годы она зарекомендовала себя в успешном решении экономических и социальных вопросов.