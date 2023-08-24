«Находим компромиссы»: в Совфеде оценили расширение БРИКС Сенатор Цеков назвал расширение БРИКС хорошей новостью для России

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15-й саммит БРИКС

Расширение БРИКС является очень хорошей новостью, так как за последние годы организация зарекомендовала себя в успешном решении экономических и социальных вопросов, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, члены БРИКС не оказывают никакого вмешательства во внутренние дела и находят компромиссы друг с другом.

Нет никакого вмешательства во внутренние дела, находим компромиссы друг с другом. В нынешней ситуации БРИКС — наиболее современный вид сотрудничества с хорошей перспективой для взаимного развития. То, что новые страны заявляют о желании вступить в БРИКС, это свидетельствует о том, что организация находится на правильном пути. БРИКС поддерживают страны со многих континентов, — сказал Цеков.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, их членство начнется 1 июня 2024 года. Отмечается, что новых членов БРИКС может оказаться больше. В частности, аналитики считают, что к пяти странам может присоединиться и еще одно африканское государство. Кроме того, Бразилия желала видеть в составе организации Индонезию, однако она оказалась не готова вступать в БРИКС.