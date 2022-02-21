В СНБО Украины отвергли обвинения в обстреле российского погранпункта

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона не обстреливала пограничников в Ростовской области. По его словам, Киев не имеет никакого отношения к этому инциденту, сообщает ТАСС.

Мы не ведём эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения, — сказал Данилов.

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) назвали информацию об обстрелах «откровенной провокацией». В ведомстве пояснили, что точное место, где произошёл инцидент, не указано. Также, по данным ГПСУ, российская сторона не информировала о каких-либо нестандартных ситуациях.

21 февраля выпущенный с Украины снаряд попал в пункт пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Здание было полностью разрушено, о пострадавших не сообщалось. Погранпункт находился в 150 метрах от границы.

Перед этим в районе донецкого аэропорта прогремел взрыв. Минувшей ночью в МГБ ДНР сообщили о попытке прорыва украинской группы диверсантов на юге республики в сторону границы России. В ведомстве призвали сограждан к бдительности.

19 февраля в Тарасовском районе Ростовской области разорвался снаряд, его обнаружили в километре от государственной границы России с Украиной.