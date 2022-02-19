Снаряд разорвался на территории Ростовской области

В Тарасовском районе Ростовской области разорвался снаряд, его обнаружили в километре от государственной границы России с Украиной, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На опубликованных в Сети кадрах видно, что после взрыва в земле осталась крупная воронка.

Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошёл в 04:00 мск, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской, — сказал источник.

На месте произошедшего работают сотрудники силовых ведомств. В результате инцидента пострадавших и погибших нет. Другие подробности не уточняются.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». По его словам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.