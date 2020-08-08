В Северной Каролине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

https://static.news.ru/photo/a050c104-da41-11ea-97f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на территории штата Северная Каролина 9 августа. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр находился в трёх километрах к юго-востоку от населённого пункта Спарта, где живут около 1700 человек. Очаг залегал на глубине 9,2 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Геологической службы Соединённых Штатов зафиксировали 5 июля землетрясение магнитудой 5,5 в Тихом океане у берегов Аляски. Очаг залегал на глубине 10 километров.