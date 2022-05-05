В Сен-Тропе арестовали десятикомнатную виллу главы Альфа-банка Фридмана

Фото duluoz_cats/flickr.com

Французские власти арестовали виллу в Сен-Тропе на Лазурном берегу, принадлежащую семье российского бизнесмена Михаила Фридмана, сообщает издание Nice Matin. По данным издания, семья Фридмана сдавала виллу в аренду примерно за €4,5 тысячи в сутки.

Особняк площадью 580 квадратных метров насчитывает десять комнат и выход к морю. В нём также есть сауна, турецкая баня, джакузи и частная вертолётная площадка, — говорится в материале.

Как пишет издание, вилла была куплена в конце 1990-х годов компанией Akinita, главным акционером которой до 2015 года была бывшая жена Фридмана Ольга Айзиман. Позднее 99% акций были переданы дочерям бизнесмена.

Ранее основатель Альфа-Банка заявил, что из-за введённых против него санкций не может никуда сходить и практически находится под домашним арестом. В интервью испанской газете El Pais он сказал, что ему не хватает денег, чтобы даже сходить в ресторан. Бизнесмен не исключил, что ему придётся уехать из Лондона, где он живёт уже около восьми лет.

Впоследствии также стало известно, что суд Украины удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на активы кипрских компаний Фридмана на общую сумму более 469 млн гривен, или около $15,5 млн. Деньги были размещены на счетах банка, входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включённого в системно важные банки Украины.