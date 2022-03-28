Олигарх Фридман: из-за санкций я практически нахожусь под домашним арестом

Основатель Альфа-Банка и миллиардер Михаил Фридман заявил, что из-за введённых против него санкций не может никуда сходить и практически находится под домашним арестом. В интервью испанской газете El Pais он сказал, что ему не хватает денег, чтобы даже сходить в ресторан. Бизнесмен не исключил, что ему придётся уехать из Лондона, где он живёт уже около восьми лет.

Власти Великобритании должны выделить мне определённую сумму денег, чтобы я мог поехать на такси и купить еды, но это будет очень ограниченная сумма по отношению к стоимости жизни в Лондоне <...>. Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом, — сказал предприниматель.

Он назвал контрпродуктивными санкции против российских предпринимателей, потому что рестрикции, по его мнению, подталкивают этих бизнесменов вернуться в Россию, поскольку они не могут больше никуда ехать.

Ранее Фридман уже высказывался относительно введённых против него санкций. По его словам, он чувствует себя в плену после введения ограничений со стороны Запада. Бизнесмен пояснил, что его счёт в Лондоне заблокирован и он никуда не может поехать. Также миллиардер посетовал на то, что ему нечем заплатить за уборку дома.

1 марта Еврокомиссия опубликовала cписок российских бизнесменов и чиновников, которых добавят в санкционный перечень 2014 года к уже сотням представителей российского политического и военного истеблишмента. Среди них глава «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, предприниматели Михаил Фридман и Пётр Авен.