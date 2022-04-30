На Украине суд постановил арестовать активы компаний российского предпринимателя Михаила Фридмана. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на Офис генерального прокурора страны.
Согласно информации агентства, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на активы кипрских компаний Фридмана на общую сумму более 469 млн гривен, или около $15,5 млн. Деньги были размещены на счетах банка, входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включённого в системно важные банки Украины.
Как утверждает следствие, Фридман и близкие к нему предприниматели с помощью подконтрольной кипрской компании и упомянутого банка легализовали активы компаний, после чего часть из них они успели вывести, а на другую был наложен арест.
По информации издания «Страна», активы Фридмана размещались на счетах украинского Альфа-банка.
Ранее основатель Альфа-Банка и миллиардер Михаил Фридман заявил, что из-за введённых против него санкций не может никуда сходить и практически находится под домашним арестом. В интервью испанской газете El Pais он сказал, что ему не хватает денег, чтобы даже сходить в ресторан. Бизнесмен не исключил, что ему придётся уехать из Лондона, где он живёт уже около восьми лет.