Украина арестовала активы российского бизнесмена Фридмана Украинские СМИ сообщили об аресте активов российского бизнесмена Фридмана

На Украине суд постановил арестовать активы компаний российского предпринимателя Михаила Фридмана. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на Офис генерального прокурора страны.

Согласно информации агентства, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на активы кипрских компаний Фридмана на общую сумму более 469 млн гривен, или около $15,5 млн. Деньги были размещены на счетах банка, входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включённого в системно важные банки Украины.

Как утверждает следствие, Фридман и близкие к нему предприниматели с помощью подконтрольной кипрской компании и упомянутого банка легализовали активы компаний, после чего часть из них они успели вывести, а на другую был наложен арест.

По информации издания «Страна», активы Фридмана размещались на счетах украинского Альфа-банка.

Ранее основатель Альфа-Банка и миллиардер Михаил Фридман заявил, что из-за введённых против него санкций не может никуда сходить и практически находится под домашним арестом. В интервью испанской газете El Pais он сказал, что ему не хватает денег, чтобы даже сходить в ресторан. Бизнесмен не исключил, что ему придётся уехать из Лондона, где он живёт уже около восьми лет.