В СБ ООН распространили ноту постпредства Казахстана о ситуации в стране

Ноту постпредства Казахстана о ситуации в стране распространил в Совете безопасности ООН его председатель. В документе говорится, что митинги не могут оправдать нападения на сотрудников , правоохранительных органов, убийства полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ООН.

Председатель Совета безопасности ООН распространил членам Совета информационную ноту постоянного представительства Казахстана при ООН о текущей ситуации в стране и предпринимаемых властями мерах по стабилизации обстановки, — рассказал собеседник агентства.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате идут столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков введён на территории всего Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что в Казахстане наметился перелом ситуации в лучшую сторону. При этом Зась подчеркнул, что казахским коллегам тяжело и им необходимо помочь.