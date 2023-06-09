В Саудовской Аравии пригрозили Байдену WP: Саудовская Аравия пригрозила сменить курс в отношениях с США из-за слов Байдена

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Саудовской Аравии пригрозили изменить отношения с США, если Вашингтон решит принять ответные меры на сокращение добычи нефти Эр-Риядом, пишет The Washington Post. По информации издания, наследный принц Мохаммед ибн Салман выразил свое недовольство тем, что американский лидер Джо Байден пообещал наложить «последствия» на Саудовскую Аравию за ее решение по нефти.

Прошлой осенью президент Байден пообещал наложить «последствия» на Саудовскую Аравию за ее решение сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов в США. В частном порядке наследный принц Мохаммед ибн Салман пригрозил коренным образом изменить сложившиеся десятилетиями американо-саудовские отношения, — сказано в публикации.

Источник издания в совете по нацбезопасности США отметил, что не знают об этих угрозах и привержены дальше выстраивать партнерские отношения с Саудовской Аравией.

Ранее «Известия» со ссылкой российские дипломатические источники написали, что Москва поддерживает кандидатуру Саудовской Аравии на присоединение к БРИКС. Собеседники издания отметили, что страна является крупной экономикой. Замглавы МИД РФ и шерпа России в БРИКС Сергей Рябков в свою очередь отметил, что Москва не против расширения БРИКС, но страны, по его словам, должны воздержаться от политики санкций против России.