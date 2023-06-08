В России оценили потенциальное вступление Саудовской Аравии в БРИКС «Известия»: в Москве не увидели препятствий для вступления Саудовской Аравии в БРИКС

Фото: Antonin Vincent / Keystone Press Agency / Global Look Press

Москва поддерживает кандидатуру Саудовской Аравии на присоединение к БРИКС, пишут «Известия» со ссылкой на российские дипломатические источники. Собеседники издания отметили, что страна является крупной экономикой. Замглавы МИД РФ и шерпа России в БРИКС Сергей Рябков в свою очередь отметил, что Москва не против расширения БРИКС, но страны, по его словам, должны воздержаться от политики санкций против России.

Мы не видим препятствий для вступления в БРИКС такой крупной экономики, как Саудовская Аравия, — рассказал собеседник «Известий».

Дипломаты при этом не стали уточнять конкретные условия присоединения Эр-Рияда к межгосударственному объединению.

Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил, что считает маловероятным введение единой валюты стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР). О том, что на саммите БРИКС в ЮАР будет осуждаться возможность введения единой валюты, сообщила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в интервью Bloomberg. По ее словам, между странами БРИКС сейчас идут дискуссии о том, почему они при взаиморасчетах не могут использовать собственные валюты вместо доллара США.