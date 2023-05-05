Экономист рассказал, как вытеснить доллар с мирового рынка Экономист Колташов предложил создать единую валюту стран БРИКС для вытеснения доллара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение ставки Федеральной резервной системы США на 5% очень серьезно подрывает мировое доверие к доллару, считает экономист Василий Колташов. В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что благодаря таким мерам доллар дорожает, теряя позиции мировой резервной валюты. По мнению эксперта, фиаско в украинском конфликте и создание единой валюты БРИКС могут окончательно поколебать мировое значение доллара.

Правительство США сейчас очень озабочено сохранением позиций доллара в качестве мировой резервной валюты. Белый дом уже смирился с тем, что он вытеснен из международной торговли. Для Вашингтона есть единственный шанс, который заключается в стратегической победе на просторах Евразии, – высказал мнение аналитик.

Он подчеркнул, что еще одним фактором ослабления мирового доверия к доллару является репутационный крах, который терпят сейчас США, так как позволяют себе отбирать чужие деньги. Но главной возможностью лишить доллар его позиций на мировом рынке экономист назвал создание единой валюты стран БРИКС.

Создание и обеспечение золотом валюты БРИКС может легко потеснить американские денежные единицы. Инфляция в США в любом случае будет расти, могут быть и паузы, но процесс в целом необратим, – полагает Колташов.

Резюмируя, эксперт назвал создание валюты БРИКС революцией в мировой торговле.

Ранее глава ФРС США Джером Пауэлл признался, что Центральный банк страны не сможет защитить экономику в случае дефолта, и призвал «не думать» об этом.