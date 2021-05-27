В России призвали Запад прекратить демонизировать Белоруссию

https://static.news.ru/photo/e40e492c-bef0-11eb-9497-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Запад должен перестать демонизировать стороны, которые ему не нравятся. Данное заявление, говоря о недавнем инциденте в минском аэропорту и реакции на него, сделал российский глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Его слова передаёт ТАСС.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что по указанному вопросу хотелось бы подтвердить то, что Москва заявляла уже не один раз.

Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу. Белорусские власти с первых же минут после инцидента заявили о своей готовности к транспарентности, открытому расследованию, приёму соответствующих экспертов, предоставлению всей информации и необходимых материалов, — заявил Лавров.

23 самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Лайнер сопровождал белорусский истребитель. Причиной вынужденной посадки стала фейковая информация о бомбе на борту.

На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали. Позже Сапега была арестована на два месяца.

Ранее стало известно, что главы МИД стран G7 осудили действия властей Белоруссии из-за происшествия с самолётом Ryanair. Они назвали их беспрецедентными.

Политики призвали немедленно освободить задержанного экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а также «других журналистов и политзаключённых».