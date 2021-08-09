В России отказались от обязательств по «Северному потоку — 2»

Договор между Германией и США по проекту «Северный поток — 2» не накладывает обязательств на Россию, считает посол России в ФРГ Алексей Нечаев. Его слова приводит НСН.

Дипломат объяснил , что договорённость между Берлином и Вашингтоном никак не влияет на темпы сооружения и сроки завершения газопровода. Нечаев напомнил, что строительные работы находятся на финальном этапе и проект будет готов через считанные недели.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал журналистам, что «Северный поток — 2» более выгоден для Германии, чем для России, поэтому эта страна не заинтересована в том, чтобы мешать его строительству.

Все серьёзные люди в Германии понимают, что без «Северного потока», — что первого, что второго, — конкурентоспособность немецкого производства будет уступать его потенциальным экономическим соперникам, — заявил политик.

По его словам, в Вашингтоне делают всё возможное, чтобы строительство этого проекта не продвигалось, а Берлин настроен, чтобы «Северный поток — 2» был достроен.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что для ввода санкций со стороны Германии и США нужна исключительная ситуация. По его словам, сейчас никаких условий для перекрытия «Северного потока — 2» нет.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что газопровод плох для Европы. Тем не менее политик назвал дальнейшие санкции против проекта контрпродуктивными. Он пояснил, что его строительство близко к завершению и уже действующие санкции никак не помешают России.

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.