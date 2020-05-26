В Риме ввели штрафы для бросающих маски и перчатки на улицах

https://static.news.ru/photo/48e6c148-9f59-11ea-abee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matteo Nardone/Global Look Press

Мэр Рима Вирджиния Раджи ввела штрафы для тех, кто бросает медицинские маски и перчатки в общественных местах.

Запрет на выбрасывание одноразовых средств индивидуальной защиты будет действовать на тротуарах, улицах, площадях, в парках Вечного города и на набережных Тибра, а также на пляжах в Остии. Размер штрафа составит от €25 до €500.

Отмечается, что власти города пошли на это из-за огромного количества перчаток и масок, которые заполнили общественные места Рима. При этом предписывается выбрасывать эти предметы в специальные контейнеры, находящиеся на выходе из предприятий, офисов и прочих учреждений, сообщает издание Roma Today.