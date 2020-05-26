Мир

В Риме ввели штрафы для бросающих маски и перчатки на улицах

16:55, 26 мая 2020
Фото: Matteo Nardone/Global Look Press

Мэр Рима Вирджиния Раджи ввела штрафы для тех, кто бросает медицинские маски и перчатки в общественных местах.

Запрет на выбрасывание одноразовых средств индивидуальной защиты будет действовать на тротуарах, улицах, площадях, в парках Вечного города и на набережных Тибра, а также на пляжах в Остии. Размер штрафа составит от €25 до €500.

Отмечается, что власти города пошли на это из-за огромного количества перчаток и масок, которые заполнили общественные места Рима. При этом предписывается выбрасывать эти предметы в специальные контейнеры, находящиеся на выходе из предприятий, офисов и прочих учреждений, сообщает издание Roma Today.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Италии анонсировали поэтапное восстановление туристической отрасли. Уже с мая начнётся продажа путёвок, причём отдыхающим возместят часть затрат на перелёт и проживание. Однако это будет лишь внутренний туризм. Для граждан других государств Италия останется закрытой до конца года.

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