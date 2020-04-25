Италия решила в мае возобновить внутренний туризм

https://static.news.ru/photo/bc5cf7ba-86fd-11ea-914b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maule/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Министр культуры и туризма Дарио Франческини заявил, что культурные достопримечательности Италии, включая римский Колизей и археологические памятники в Помпеях, в мае откроются для посещения.

[Музеи откроются] в мае. Не с 4 мая [сразу после отмены карантина], чуть позже. И откроются только те, которые будут способны обеспечивать все предписания по соблюдению мер безопасности, — цитирует министра ТАСС.

Франческини добавил, что итальянские семьи с низким доходом получат от государства до €500, чтобы летом отдохнуть на одном из итальянских курортов.

По словам чиновника, «пока рано говорить» о возобновлении въездного туризма.

Как писал NEWS.ru, в начале марта Италия стала первым крупным очагом коронавирусной инфекции за пределами Китая. Число заражённых к 25 апреля приблизилось к 193 тысячам человек, увеличившись на 3 тысячи за последние сутки.