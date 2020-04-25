Сицилия возместит туристам часть затрат на отдых

https://static.news.ru/photo/fae74fc4-86d7-11ea-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: De Simone Lorenzo / Tips Images/Global Look Press

Власти Сицилии пообещали возместить туристам половину стоимости авиабилетов и часть счёта за гостиницу. На такие меры в Италии пойдут в рамках стратегии по восстановлению туризма на острове после завершения эпидемии коронавируса.

Однако компенсация за проживание будет в меньшем объёме. Если перелёт будет оплачен наполовину, то в отеле власти региона готовы оплатить лишь каждую третью ночь, сообщает «Интерфакс».

Зато при этом туристы получат бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок.

Власти Сицилии готовы потратить €50 млн, в то время как за март и апрель туриндустрия уже потеряла около €1 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что в России создадут специальные программы туристического отдыха для врачей. Предполагается, что воплощать идеи в жизнь начнут после нормализации эпидемиологической обстановки в стране.