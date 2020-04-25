Сицилия возместит туристам часть затрат на отдых

Власти Сицилии пообещали возместить туристам половину стоимости авиабилетов и часть счёта за гостиницу. На такие меры в Италии пойдут в рамках стратегии по восстановлению туризма на острове после завершения эпидемии коронавируса.
Однако компенсация за проживание будет в меньшем объёме. Если перелёт будет оплачен наполовину, то в отеле власти региона готовы оплатить лишь каждую третью ночь,
Зато при этом туристы получат бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок.
Власти Сицилии готовы потратить €50 млн, в то время как за март и апрель туриндустрия уже потеряла около €1 млрд.
Ранее NEWS.ru писал, что в России создадут специальные программы туристического отдыха для врачей. Предполагается, что воплощать идеи в жизнь начнут после нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
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