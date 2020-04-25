Границы Италии будут закрыты для иностранных туристов до конца года

https://static.news.ru/photo/3fb7e182-877c-11ea-9e6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что власти страны не намерены в ближайшие месяцы открывать границы для иностранных туристов. Их ждут на Апеннинском полуострове не раньше 2021 года.

По словам чиновника, ситуация может измениться. Многое зависит от эпидемиологической обстановки. Об этом Франческини рассказал в интервью газете La Repubblica.

Министр добавил, что для соотечественников Италия собирается открыть музеи и главные достопримечательности, в том числе, Помпеи и Колизей, уже в мае.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Сицилии пообещали возместить туристам половину стоимости авиабилетов и часть счёта за гостиницу. На такие меры в Италии пойдут в рамках стратегии по восстановлению туризма на острове после завершения эпидемии коронавируса. При этом туристы получат бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок.