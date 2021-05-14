Более 200 палестинцев погибли в результате израильских атак

https://static.news.ru/photo/a7917e4e-b6f1-11eb-b876-96000091f725_660.jpg Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

С момента обострения конфликта между сектором Газа и Израилем от ударов Тель-Авива погибли более 200 палестинцев. Ранения получили свыше 6,5 тысячи человек. Об этом 17 мая сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, передаёт РИА Новости.

Ранее была обнародована информация о 192 погибших палестинцах, ставших жертвами израильских ударов. В числе погибших 58 детей.

Самые последние данные, которые мы получили буквально час назад, говорят о том, что сейчас мы имеем 218 убитых палестинцев и 6504 раненых. Более 90% всех этих людей — это мирные жители. И более 30% всех убитых — это женщины и дети, — заявил посол.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта между Израилем и Палестиной продолжается с 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — около 220 (197 в секторе Газа и 21 на Западном берегу реки Иордан).

Ранее стало известно, что израильские военные нанесли очередной удар по сектору Газа. Об этом 17 мая в Twitter сообщили представители ЦАХАЛ.