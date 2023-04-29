В Польше указали на «огромные проблемы» Украины Начальник Генштаба Войcка польского Анджейчак: у РФ есть деньги на СВО в отличие от Киева

Фото: US Joint Staff / Digital / Global Look Press

Начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак заявил, что России в отличие от Украины хватает средств для проведения спецоперации, пишет Do Rzeczy. Он упрекнул Киев за темп, с которым власти тратят свои финансовые ресурсы. Военный уточнил, что на это указывают целый ряд факторов, например, динамика расходов Москвы в условиях санкций. По его словам, в Польше сложилась очень опасная ситуация с нацбезопасностью.

Финансовые инструменты, которыми Россия владела до войны, динамика ее расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут, — сказал Анджейчак.

Он обвинил западных союзников в том, что они «не понимают всей серьезности ситуации». Анджейчак отметил, что партнеры Варшавы пребывают «в иллюзиях». Как следует из его слов, у Польши нет боеприпасов, а промышленность не способна пополнять их.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что контрнаступление ВСУ начнется, как только на это «будет воля божья». По его словам, войска «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению и украинская армия начнет маневры тогда, когда это позволит погода и поступит соответствующий приказ командования.