В Польше отреагировали на обвинения в убийстве волонтёров на границе
В МВД Польши назвали ложью рассказ сбежавшего военного об убийстве волонтёров на границе
Александр Чеков
Александр Чеков
14:56, 20 декабря 2021
Фото: media.terytorialsi.wp.mil.pl
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Рассказ сбежавшего в Белоруссию польского военного об убийстве волонтёров на границе — «высосанная из пальца история», заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик, слова которого приводит РИА Новости. Чиновник подчеркнул, что никто в стране не верит в эту историю.
Ранее в Белоруссии сообщили, что польский военнослужащий Эмиль Чечко попросил политического убежища у Минска из-за своего несогласия с политикой Варшавы. Он обвинил польских пограничников в убийстве мигрантов и волонтёров.
Это высосанная из пальца история. Никто в это не поверил, — цитирует агентство Вонсика.
Он добавил, что ни одна из гуманитарных организаций не заявила о пропаже своего волонтёра, который пытался помогать мигрантам. Кроме того, он назвал перебежчика «несчастным» молодым человеком.
Сообщение о пересечении польским солдатом белорусской границы поступило 17 декабря. Военнослужащий ВС Польши Эмиль Чечко 1996 года рождения дезертировал из 11-го Мазурского артиллерийского полка, после чего был остановлен патрулём на пограничной полосе на участке погранзаставы Тушемля.
Ранее Чечко заподозрили в шпионаже в пользу Белоруссии, и данная версия является одной из основных для польских спецслужб. В Варшаве считают, что он заслужил расстрел.