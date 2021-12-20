В Польше косвенно обвинили Россию в убийствах мигрантов

Польский политик Марек Якубяк заявил, что польские пограничники ни при каких обстоятельствах не могли убивать беженцев на белорусской границе. Он также сообщил о возможной причастности России к преступлениям, сообщает «ИноСМИ».

Полагаю, можно смело выдвинуть тезис, что поляки на подобные преступления не способны, ведь мы не белорусы и не русские. На чем-то подобном специализируются русские, а не мы, — с казал Якубяк.

Так он отреагировал на слова дезертировавшего польского военного Эмиля Чечко, который сообщил о расстрелах мигрантов.

Якубяк также отметил, что дезертир не заслуживает снисхождения и белорусские власти должны немедленно экстрадировать солдата.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик сообщил, что рассказ сбежавшего в Белоруссию польского военного об убийстве волонтёров на границе — «высосанная из пальца история».

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил в интервью порталу wPolityce, что дезертировавший из рядов вооружённых сил и сбежавший на территорию Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко заслуживает расстрела.

17 декабря Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко перешёл границу на участке погранзаставы Тушемля и попросил политического убежища в республике.